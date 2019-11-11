Anıtkabir’e 500 km pedal çevirdiler

Farklı meslek gruplarından bisiklet sporuyla ilgilenen, aralarında görme engellilerin de olduğu 13 bisikletçi, 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etmek için 500 kilometre yol yaparak Mersin'den Ankara'ya geldi. Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, Anıtkabir'e ulaşmak için 4 Kasım'da Mersin'den bisikletleriyle yola çıktıklarını, yaklaşık 500 kilometrelik yolu günde 100 kilometre pedal çevirerek 5 günde tamamladıklarını anlattı. Uygun, her bisikletçinin hayalinde uzun mesafe yol yapmak olduğunu ifade ederek, bu hayali anlamlı kılmak için Anıtkabir'i ziyaret etmeye karar verdiklerini dile getirdi. Etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Uygun, "Etkinliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Her yıl ekibimizle Atamızın huzurunda yer almak istiyoruz" dedi.



ENGELLİLER EVE KAPANMASIN

Görme engelli Burak Türkoğlu da engeline rağmen hiçbir zaman hayattan kopmadığını belirterek, "Tüm engelli arkadaşlara da evlerinde durmamalarını, korkmadan dışarı çıkmalarını ve bunu yaparken de kaygı duymamalarını tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı. Yolculuk sırasında zaman zaman zorlandıklarını ve yorgunluk yaşadıklarını anlatan Türkoğlu, Anıtkabir'e ulaşarak Ata'nın huzuruna çıkmanın her şeyi unutturduğunu ifade etti. Türkoğlu, "Herkesi 10 Kasım'da Anıtkabir'e bekliyorum. Engelli arkadaşlar da 'tandem' olarak adlandırılan çift kişilik bisikletlerle bu sporu yapabilirler" diye konuştu.