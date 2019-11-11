Hayvanseverlerin adresi: Patiliköy

BUGÜN NELER OLDU

Volkan Koç öncülüğünde kurulan Patiliköy, 400 sokak köpeğini ağırlıyor. İmrahor Vadisi'nde 2011'de "Patiliköy" adıyla oluşturduğu barınakta 40 köpeğin bakımını üstlenen Volkan Koç, 2016'da da Patiliköy Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğini kurdu. Koç, 8 yılda hayvan sayısının 40'tan 400'e ulaşması üzerine barınağı Gölbaşı Ahiboz Mahallesi'nde bulunan 20 bin metrekarelik alana taşıdı. Koç, 8 yıl önce tek başına çıktığı yolda zamanla birçok gönüllü hayvanseverin kendisine destek olduğunu söyledi. Koç, gönüllülerle büyük bir mücadelenin içinde olduklarını anlattı.