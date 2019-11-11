Keçiörengücü’nün gözü yükseklerde

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Mendy ve Burak Aydın'ın golleriyle sonuca giden Keçiörengücü puanını 18'e yükseltirken, Adanaspor 8 puanda kaldı. Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz maç sonrası,yorumunu yaptı. Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adanaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Çok gol kaçırdıklarını belirten Yılmaz, "Oyunun 1. dakikasından 90. dakikasına kadar çok üstün oynadık. Tarihi farkı kaçırdık. 2-0 galip geldik, geçen hafta kaybettiğimiz 2 puanı telafi ettik. Bu oyunu daha üst seviyeye çekerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milli arada da eksik gördüğümüz yerleri daha fazla çalışarak ligde varlığımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Yılmaz, "Süper Lig'i hedefliyor musunuz?" sorusu üzerineifadelerini kullandı.