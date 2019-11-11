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Koro şefinden Mehmetçiğe selam

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Koro şefinden Mehmetçiğe selam
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Turgay Coşkun, konserlerinde Mehmetçiğe selam gönderiyor.Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sosyal medyada başlatılan "Mehmetçiğe selam gönder" kampanyası yoğun ilgi görüyor. A Milli Futbol Takımı futbolcuları ve çeşitli branşlardaki milli sporculardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Turgay Coşkun da konserlerinde selam gönderiyor. Konserlerde asker selamı veren Coşkun'a seyirciler de ellerindeki Türk bayraklarıyla ve coşkulu alkışlarıyla eşlik ediyor. İlk olarak Atatürk'ü anma konserinde asker selamı veren Coşkun, sonraki konserlerde de selam verme gereksinimi hissettiğini söyledi.
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Koro şefinden Mehmetçiğe selam
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