Para Atletizm’de Oğuz’dan bronz

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Oğuz Akbulut, erkekler T12 kategorisi 400 metre finalinde bronz madalya kazandı.Milli atlet, T12 kategorisi 400 metre finalini 48.99'luk derecesiyle üçüncü sırada tamamlarken, 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazandı. Yarışta, Faslı atletlerden Abdeslam Hili 47.79'luk derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci, Mahdi Afri ise 47.87 ile ikinci sıranın sahibi oldu. Organizasyonda milli sporcu Hamide Doğangün, kadınlar T53 kategorisi 400 metre finalinde üçüncü olarak 2020 Paralimpik Oyunları'na vize almıştı.