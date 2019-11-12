81 çocuk Anıtkabir’de ‘Geleceğe Nefes’ oldu

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliğinde 81 çocuk, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki resmi törenlerin ardından Türkiye'nin 81 ilini temsilen orada bulunan çocuklar, Anıtkabir Komutanlığı tarafından gösterilen alana 81 adet fidan dikti. Böylece 11 Kasım'da 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidanın dikilecek olan "Geleceğe Nefes" seferberliğine saatler kala çocuklar Atatürk'ün manevi huzurunda geleceğe nefes oldu. "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında oluşturulan "www. gelecegenefes.com" web sitesinde sahiplenilen fidan sayısı ise 13,5 milyonu aştı. Sahiplenilen fidanların 11 milyonu Cumhurbaşkanlığı tarafından her yıl kutlanmak üzere "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edilen 11 Kasım'da yapılacak törenlerle toprakla buluşacak. Sahiplenilen fidanların 11 milyonun üzerinde kalan kısmının dikimi ise Kasım ayı içinde tamamlanacak.