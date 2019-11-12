Bin 111 fidan toprakla buluştu

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ETIMESGUT Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde aynı anda gerçekleştirdiği '11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor' projesine 1111 fidan dikerek katkı sağladı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, vatandaşlarla birlikte ağaç dikti. 'Geleceğe Nefes' temasıyla başlatılan projeye 3 noktada ağaç dikerek katılan Etimesgut Belediyesi, Bağlıca Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında ağaç dikme töreni düzenledi. Etimesgut Belediyesi 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de Bağlıca Mahallesi ağaçlandırma alanına 270, Süvari Mahallesi Ağaçlandırma alanına 586 ağaç, Aşağı Yurtçu Mahallesi ağaçlandırma alanına 255 adet olmak üzere toplamda 1111 ağaç dikti.Altındağ Belediyesi de 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında bin 500 fidanı Peçenek Mesire alanında toprakla buluşturdu. Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğrenciler ağaç dikimini gerçekleştirdikten sonra, fidanları suladı. Etkinliklerin devam etmesinin gerektiğini belirten öğrenci Hazel Çoban, "Güzel bir şey, herkesin katılmasını öneriyorum. Ağaçlarımızı kesmeyelim, kâğıtları tasarruflu kullanalım" dedi. Kızılcahamam Akdoğan Mahallesi'nde 300 fidan toprakla buluştu.Etkinliğe Başkan Süleyman Acar, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.