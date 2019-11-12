Devre mülk bank saadet zinciri koptu

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosunun 4 aylık çalışması neticesi 150 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonla 28 şahıs gözaltına alındı.Memur ve işçi emeklilerini hedef alan çete üyeleri, parası olmayana kredi çektirip borçlandırdı. Çağrı merkezi kurarak ve devre mülkünü satmak için ilan veren vatandaşları aradılar. Lüks ofislerine davet ettiler. Vatandaşa kurumsal ve köklü bir firma izlenimi vererek güven sağladılar. "Devre mülkünüzü çok yüksek fiyata Katarlılara, Dubaililere satacağız" dediler. İkna odalarında ikna ettiler. Fakat şartları vardı, adını "prizma" koydukları sisteme girmeleri. Mağdurlar sisteme girmek için para verdiler. Sanal devre mülk ve arsa satışları yapıldı. Mağdurlar ne devre mülklerini satabildiler, ne de sistemdeki paralarını aldılar. Prizma temsilcileri kod adlar kullandılar ve ofis değiştirdiler.Ankara polisi Devremülk Bank olayında 110 vatandaşın mağdur olduğunu ve 2 milyon 500 bin lira dolandırıldığını tespit etti. 150 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonla yakalanan çete üyeleri gözaltına alındı. Mağdur Gazi Çulha, dolandırıcıların devre mülkünü satmak için kendisini aradığını belirterek, "'Devre mülkünüzü sattıktan sonra paranızı geri vereceğiz' diyerek, beni bankaya götürüp, kredi çektirdiler. Parayı verdim, 'Bizden haber bekleyin, biz sizi arayacağız' dediler; ama sonra arayan, soran olmadı. Dolandırıldığımı fark ederek, suç duyurusunda bulundum" dedi. Dolandırıcıların isteği üzerine bankadan kredi çektiğini belirten mağdurlardan Ali Dilmeç de 25 bin TL dolandırıldığını söyledi.Mağdurlardan emekli din görevlisi Teyfik Seyrek, birikimleriyle satın aldığı devre mülk için kendisiyle iletişime geçen çetenin "Devre mülkünüzü çok yüksek fiyata yabancılara satacağız, ayrıca bir miktar daha para verirseniz sizi kooperatif üyesi yaparak arsa ve mülk sahibi yapacağız" vaadinde bulunduğunu aktardı. Ofise davet edildiğini belirten Seyrek, ikna edildiğini ve hafta sonu bankaların açık olmadığı zaman diliminde EFT yoluyla istedikleri hesaba komisyon olarak para transferi yaptığını dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurduğunu dile getirdi. Polislere teşekkür eden Seyrek, vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.