Doğaseverler sonbahar yürüyüşünü Kızılcahamam’da yaptı

BUGÜN NELER OLDU

YENI Ufuklar Doğa Sporları Kulübü, sonbahar doğa yürüyüşü için Kızılcahamam'ı tercih etti. Yeni Ufuklar Doğa Sporları Kulübü, Abdullah Özdemir öncülüğünde 16 kişiden oluşan bir grupla Kızılcahamam'da Sonbahar Doğa Yürüyüşü düzenledi. Türkiye'nin doğal güzelliklerini gezerek yeni yerler keşfetmeyi amaçlayan Yeni Ufuklar Doğa Sporları Kulübü, hafta sonu Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkı Kuzcapınar mevkiinde doğa yürüyüşü yaptı. Gezi öncesinde Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi'ni ziyaret eden grup, burada Müze Sorumlusu Aliihsan Kayabaşıoğlu rehberliğinde bölgenin jeolojik geçmişi ve jeopark alanları ile ilgili bilgiler aldı. Soğuksu Milli Parkı içerisinde yürüyecekleri alan hakkında da bilgi alan grup, daha sonra doğa yürüyüşüne başladı. Üyeler yürüyüş sonrasında, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi başta olmak üzere, Soğuksu Milli Parkı ve burada bulunan doğal güzelliklerin yanı sıra 'Fosil Ağaca' hayran kaldıklarını ifade etti.