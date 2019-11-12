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’nden vergi uyarısı

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Mamak Belediyesi’nden vergi uyarısı
MAMAK Belediyesi, emlak, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi 2'inci dönem ödemelerinin 2 Aralık'ta sona erdiğini hatırlatarak vergi mükelleflerini uyardı. Vatandaşların herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için Mamak Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ne bağlı vezneler belirlenen tarihe kadar mesai süresince haftanın yedi günü çalışacak. Vergi borçları belediyenin tahsilat vezneleri ile tüm PTT şubelerinden 210374 posta çeki hesabından ve www.mamak.bel.tr adresinden de ödenebilecek.
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Mamak Belediyesi’nden vergi uyarısı
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