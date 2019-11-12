Ormanspor rüzgar gibi

MAÇA iki takım da hücumda etkili başladı. Türk Telekom'da Fall, Wiltjer, Campbell ve Muhammed Baygül takımın skor yükünü sırtladı.
Konuk ekipte ise Kloof, Kikanovic, Babic ve Cevher Özer sayılarda etkili olan isimlerdi. İlk 5 dakikası Türk Telekom'un 13-12 üstünlüğünde geçilen ilk çeyreği OGM Ormanspor 24-15 önde bitirdi. OGM Ormanspor ikinci periyotta iyi takım savunması yaparak rakip oyuncuları pota altına sokmadı. Hızlı hücumları iyi değerlendiren konuk ekip, soyunma odasına 43-32 önde gitti. İkinci yarı Türk Telekom'dan Wiltjer'in 3 sayılık basketiyle başladı.
Mavi-beyazlı başkent ekibi, çeyreğin ilk 5 dakikasında farkı 4 sayıya (45-41) kadar indirdi. Ardından kontrolü eline alan Ormanspor, son periyoda 56-49 üstün girdi. Final periyoduna daha iyi başlayan konuk Ormanspor oldu. Yeşilbeyazlı takım dış atışlardan sayılar bularak 34. dakikada 66-58'lik skorla üstünlüğünü sürdürdü.
Son 1.5 dakikaya 74-66 galip durumda giren OGM Ormanspor, başkent derbisini 76-66 kazandı.
TELEKOM'DAN FİDAN DİKİMİNE DESTEK
TÜRK
Telekom Spor Kulübü, 81 ilde gerçekleştirilecek "11 milyon fidan dikimi"
kampanyasına katkı sağlayacak. Başkent ekibi, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes"
sloganıyla başlattığı fidan dikimi programı için Türk Telekom Spor Başkanı Yusuf Kıraç, "Bilet alıp gelen her seyircimiz adına yarın inşallah bir fidan dikeceğiz. Bunun tesadüfen OGM Ormanspor ile oynadığımız maçın akşamında olması ayrı bir anlam katıyor" diye konuştu.