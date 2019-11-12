Ormanspor rüzgar gibi

BUGÜN NELER OLDU

MAÇA iki takım da hücumda etkili başladı.Konuk ekipte ise Kloof, Kikanovic, Babic ve Cevher Özer sayılarda etkili olan isimlerdi. İlk 5 dakikası Türk Telekom'un 13-12 üstünlüğünde geçilen ilk çeyreği OGM Ormanspor 24-15 önde bitirdi. OGM Ormanspor ikinci periyotta iyi takım savunması yaparak rakip oyuncuları pota altına sokmadı. Hızlı hücumları iyi değerlendiren konuk ekip, soyunma odasına 43-32 önde gitti.Mavi-beyazlı başkent ekibi, çeyreğin ilk 5 dakikasında farkı 4 sayıya (45-41) kadar indirdi. Ardından kontrolü eline alan Ormanspor, son periyoda 56-49 üstün girdi. Final periyoduna daha iyi başlayan konuk Ormanspor oldu.Son 1.5 dakikaya 74-66 galip durumda giren OGM Ormanspor, başkent derbisini 76-66 kazandı.Telekom Spor Kulübü, 81 ilde gerçekleştirilecekkampanyasına katkı sağlayacak. Başkent ekibi, Tarım ve Orman Bakanlığınınsloganıyla başlattığı fidan dikimi programı için Türk Telekom Spor Başkanı Yusuf Kıraç, "Bilet alıp gelen her seyircimiz adına yarın inşallah bir fidan dikeceğiz. Bunun tesadüfen OGM Ormanspor ile oynadığımız maçın akşamında olması ayrı bir anlam katıyor" diye konuştu.