BUGÜN NELER OLDU

MAMAK'TAKI Fahri Korutürk ve Lalahan mahallelerinde 4 bin fidan toprakla buluştu. Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, Lalahan'daki etkinlikte orman ve ağaç sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak amacı ile 7'den 77'ye kadar herkesin "Geleceğe nefes ol" parolasıyla bir araya geldiğini ifade etti. Emirdoğan, "Daha yeşil bir Mamak için seferberliğe katılarak çocuklarımıza, torunlarımıza çok değerli bir miras bırakıyoruz. İlçemizi yeşilin her tonuyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.