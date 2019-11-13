9 yıllık lösemiyi 8 ayda yendi

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ŞANLIURFA'DA yaşayan ve 2010'da lösemi tanısı konan Mehmet Çalışır, 3 yıl Gaziantep'te tedavi gördü. O yıllarda ilkokulda okuyan ve eğitimine ara vermek zorunda kalan Çalışır'ın vücudu tedaviye olumlu yanıt verdi. Tam iyileştiğini düşünürken hastalığı nükseden genç, 2016'da babasıyla Ankara'ya gelerek bu kez Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şifa aradı. Uzun süre hastanenin Pediatrik Hematoloji Bölümü'nde gözetim altında kalan ve farklı tedaviler uygulanan Çalışır'ın kök hücre nakli olmasına karar verildi. Uygun iliğin bulunmasıyla 8 ay önce nakil gerçekleştirilen Çalışır, zor günlerin ardından hastalığı yendi. Tedavi süresinde yaşadıklarını anlatan 17 yaşındaki Mehmet Çalışır, 3 kardeşi olduğunu ve onların Şanlıurfa'da kendisini beklediğini söyledi. Bir an önce ailesinin yanına dönmek istediğini belirten Çalışır, tedavi sürecinde hayattaki her şeyin kıymetini daha iyi anladığını dile getirdi.Hayalinin yarıda bıraktığı eğitimini tamamlayıp tıp kazanmak olduğunu kaydeden Çalışır, "Lösemi hastalarıyla ilgilenmeyi, onlarla beraber olmayı hayal ediyorum. Eskiden futbolcu olmak istiyordum hastanede insanların nelerle mücadele ettiğini görüp onların yaşadıklarına tanık olduktan sonra doktor olmaya karar verdim" dedi. Baba Mustafa Çalışır da oğluyla yıllardır mücadele verdiklerini, evladının sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.