Akyurt’ta geleceğe nefes oldular

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 81 ilde 2023 noktada eş zamanlı "11 milyon fidan dikimi" etkinliği düzenledi. Türkiye çapında 13 milyondan fazla insanın kampanya kapsamında ağaç sahiplenmek için başvuruda bulunduğu ağaç dikme etkinliği 11.11.2019'da saat 11.11'de başladı. Akyurt'ta da Akyurt Belediyesine ait ağaçlandırma sahasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 200 öğrenci, Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel, Başkan Vekili Resul Can ve okul müdürleri ile ilçedeki diğer idari amirlerin katılımıyla 2 bin fidanı toprakla buluşturdu. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Ağaçlandırma Günü ve "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası duyulduğundan beri çığ gibi büyüdü. İnsanlar internet üzerinden başvuru yaparak ağaçları sahiplendiler. Öyle ki 11 milyon adet fidan dikimi için 13 milyon insan ağaç sahiplenmek için başvuruda bulundu. Bunu da sosyal medyada paylaşarak yayılmasına katkı sağladılar. Bizler de bugün öğrencilerimizle birlikte Balıkhisar ağaçlandırma sahamızda fidan dikerek ormanın gelecekte bize nefes olacağını ve ağaç dikmenin ne kadar güzel bir etkinlik olduğunu çocuklarımıza yaşatmış olduk. Bu tür etkinliklerin hepsi aslında çocuklarımızın çevre ve doğa bilinci kazanması için" dedi. Başkan Ayık öğrencilerle ağaç dikiminin ardından hatıra fotoğrafı da çektirdi.