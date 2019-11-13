Başarılı sporculara burs

GENÇLIK ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, önceki gün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen bakanlığının bütçesi üzerine konuştu. Kasapoğlu'nun açıklamalarında başarılı sporculara eğitimlerinde sorun yaşamamaları ve daha verimli sürdürebilmeleri için verilecek destekleri konularındaki kararları açıkladı:
BAŞARILI SPORCULARA BURS
"İnşallah önümüzdeki hafta, 25 vakıf üniversitesiyle yüzde 100 spor bursunu imzalıyoruz. Başarılı sporculara vakıf üniversitelerimiz burs verecek. Devlet üniversiteleri, özel liselerle ilgili çalışmalar var. Bu konularda da aşama kaydediyoruz."
VERİ TABANI OLUŞTURULACAK
"Bakanlığımız faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için hayata geçirdiğimiz Gençlik ve Spor Veri Tabanı Projemiz var. Bu sayede, gençlere yönelik proje ve programlar için bilimsel ölçme değerlendirme teknikleri kullanarak memnuniyet ve başarı ölçümlemeleri yapıyoruz."
SPOR TURİZMİ STRATEJİSİ
"11. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile spor turizminin uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere Türkiye Spor Turizmi Stratejisi hazırlanmasını öngörüyoruz. Bunun yanında tüm paydaşlarla birlikte spor turizmine ilişkin tüm hususları tartışarak bundan sonraki süreçlere rehberlik edecek bir eylem planı hazırlayacağız."