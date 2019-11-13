Başarılı sporculara burs

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLIK ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, önceki gün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen bakanlığının bütçesi üzerine konuştu. Kasapoğlu'nun açıklamalarında başarılı sporculara eğitimlerinde sorun yaşamamaları ve daha verimli sürdürebilmeleri için verilecek destekleri konularındaki kararları açıkladı:"İnşallah önümüzdeki hafta, 25 vakıf üniversitesiyle yüzde 100 spor bursunu imzalıyoruz. Başarılı sporculara vakıf üniversitelerimiz burs verecek. Devlet üniversiteleri, özel liselerle ilgili çalışmalar var. Bu konularda da aşama kaydediyoruz.""Bakanlığımız faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için hayata geçirdiğimiz Gençlik ve Spor Veri Tabanı Projemiz var."11. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile spor turizminin uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere Türkiye Spor Turizmi Stratejisi hazırlanmasını öngörüyoruz.