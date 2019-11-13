Başkan çam fidanı dikti

BUGÜN NELER OLDU

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Abadan Mahallesi Bal Ormanı'nda "Bugün Fidan Yarın Nefes" programı kapsamında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu. Çam fidanı diken ve can suyu veren Başkan Ertuğrul Çetin, "Ormanlarımızı korumak, yeşil alanlara sahip çıkmak, artırmak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras, yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve onu korumaktır. Daha yeşil bir Türkiye için, daha yeşil bir Pursaklar için herkesi fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.