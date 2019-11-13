Büyük Önder Atatürk’ü anıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

ETIMESGUTBelediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla orijinal Atatürk fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. Belediye tarafından Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Orijinal Atatürk Fotoğrafları ve Söyleşi" programı düzenlendi. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Atatürk, Misakımilli ve Türkiye Cumhuriyeti" konulu söyleşide yaptığı konuşmada, 20'nci yüzyılda birinci ve ikinci dünya savaşları ile soğuk savaş dönemlerinin yaşandığına işaret etti. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de Atatürk'ün Ankara ve özellikle Etimesgut'un şehirleşmesinde büyük katkısı olduğunu belirtti.