SABAH Ankara yazdı Başkan geri adım attı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eylül ayında işçi kıyımı için düğmeye basmıştı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verilen 65 kişinin yerine 20 eleman alınmıştı. 10 işçi işlerine geri döndü. Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 17 Eylül'de haksız yere işten çıkartılan 10 işçinin, 1 Kasım itibarıyla işlerine yeniden başladığını bildirdi. Toruntay, sendika genel merkezinde yaptığı açıklamasına, haksız yere işçi ve memurların görevlerinden atılmayacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a teşekkür ederek başladı.Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKO, BELKA ve BUGSAŞ'ta bulunan 12 bin 500 üyeden 10'unun iş akdinin 17 Eylül'de feshedildiğini hatırlatarak şöyle konuştu: "Mansur Yavaş ile bu 10 arkadaşımızın haksız yere işten atılmasına dair görüşme yaptık. Yavaş, haksız yere atılmaları durumunda, bu 10 işçi kardeşimizin tekrar işe başlayacağına dair söz verdi. Başkan Yavaş, sözünde durdu ve şu an iş kıyafetleriyle aramızda bulunan 10 kardeşimiz, 1 Kasım 2019'da tekrar işlerinin başına geçtiler."