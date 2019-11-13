Şule Çet davasında rapor bombardımanı

BUGÜN NELER OLDU

Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2'nci sınıf öğrencisi Şule Çet (23), okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı iş yerinden işe sonradan ortak olan kişi tarafından çıkarıldı. Bunun üzerine asistanlığını yaptığı Çağatay Aksu Çet'i arayarak, "Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup konuşuruz" diyerek 28 Mayıs 2018'de genç kızla randevulaştı. Çet, buluştuğu Çağatay Aksu ve Berk Akand ile saat 23.54'te plazaya geldi. Doğum günü 29 Mayıs saat 04.00 sıralarında da Çet plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Çağatay Aksu, Çet'in intihar ettiğini ileri sürdü. Çağatay Aksu ve Berk Akand 14 Temmuz'da tutuklandı. 3 Aralık 2018'de iki sanık için de 'cinayet', 'ırza geçme' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 29 Mayıs 2018'den bu yana 1,5 yıl geçti. Davanın 4. duruşması görüldü. Dosyaya tam 11 bilirkişi raporu eklendi:ÇET ailesinin avukatı Umur Yıldırım, davadaki Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporların net cevaplar vermediğini ve ortada bu kadar açık deliller olduğunu vurgulayarak, 20 Kasım'daki duruşmada mahkemenin mütalaa vermesini talep edeceklerini söyledi. Avukat Yıldırım, "Bizim için yeterli delil var, bu duruşmada mütalaa hazırlanıp gerekli ceza istenilsin. Sanıkların yarattığı delil karartma şüphesi dışında şüpheli durum yok. Son raporu 6 aydır bekliyorduk. Adli Tıp Kurumu'nda gelen rapora itiraz edeceğiz. Sürekli intihar da olabilir cinayet de deniliyor. Sürekli ucu açık cevaplar veriliyor, mahkemenin sorduğu sorulara yanıt verilmiyor" dedi.ŞULEÇet'in meni ve idrarında sadece erkeklerde bulunan kadınlarda biyolojik olarak bulunmayan PSA (Prostat Spesifik Antijen) tespit edildi. Ceset üzerinde sperm hücresi bulunmadı.ÇET'IN ölümünden önce ters ilişkiye zorlandığına dair bulguların olduğu ortaya çıktı. 9 parmakta doku çıktı 2 parmak altında sanıklardan Berk Akand'a ait olduğu DNA tespit edildi.Kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı madde ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlandı. Şule'in düştüğü belirtilen odada ve pencerede parmak izi de bulunmadı.ŞÜPHELİÇağatay Aksu, maktul Şule Çet için intihara meyilli bir kişilik olduğunu iddia etti. Bunun üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda elindeki bir tutam saçın, intihar kanıtı olarak kabul edilemeyeceği belirlenmişti. meni ve idrarında sadece erkeklerde bulunan kadınlarda biyolojik olarak bulunmayan PSA (Prostat Spesifik Antijen) tespit edildi. Ceset üzerinde sperm hücresi bulunmadı.ŞULENIN boynundaki kırık. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Hakan Kar, Şule'nin boynundaki kırığın düşmeye bağlı bir kırık olmadığını elle boğma sonucu ortaya çıktığını yineledi. Kar, ayrıca Şule'nin vücudunda yapılan incelemede erkek DNA saptandığını vurguladı.HTS(telefon görüşme) raporu. Sanıklar ve Şule Çet'in saat 01.48 ile 02.16 arasında telefon ve internet kullanmadı. Saat 02.39'da ise sanık Berk Akand'ın kız arkadaşı tanık Pınar T.'ye 'Çok kötü şeyler oldu' mesajı attı.17 Haziran'da olay yeri keşfi yapıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir rapor hazırladı.Şule'in, serbest düşme ile yatay planda yaklaşık 4 metrelik bir mesafeyi kat etmesi mümkün olmayıp, bu mesafenin kat edilebilmesi için Çet'in başka kişi ya da kişilerce pencereden boşluğa doğru atılması ya da kendisini ittirmesi sureti ile bir hız kazanması gerekir.Düşme pozisyonunda yerle temas ile sol ayaktan fırlayan ayakkabının sağ dirsek altında kalma olasılığı bulunmadığından Çet'in ayakkabısının vücudundan önce yere düştüğü açıktır. Bu olağan bir intihara aykırıdır.ŞULEÇet'in intihar için risk etmeni olan yoğun bir ümitsizlik duygusu içinde olmadığı, sorun çözme becerisinin olduğu, yakın çevresi tarafından fark edilen ciddi intihar planının eşlik ettiği ağır bir depresif tablo içinde olmadığı belirtildi.MAHKEME, ara kararla ilgili plaza katında inceleme yapılması kararı aldı.17 Temmuz'da yapılan biyolojik incelemede yastık ve halıfkeste DNA örneği bulundu.ŞULEÇet'in intihar edebileceği konusunda dosyada bir bilgi veya gözlem yok. Çet'in elindeki bir tutam saç için de intihar kanıtı olarak kabul edilemez.OLAYIN ardından iki sanık arasında asansör önünde geçen görüşmenin içeriğinin net olarak tespit edilemedi. Ama 2 kelime seçildi. Olayla ilgisiz olduğunu iddia eden Berk Akand, "Bana mı söylüyorsun yeter". Bu karşılıklı birbirlerini suçladıklarını gösteriyor fakat mahkemede buna da itiraz ettiler.MASERASYON sıvısında, eğer bir cinsel birliktelik olmuş ise 48 saate kadar tespit edilebilir. PSA sadece seminal sıvıda bulunmaz. Kan, idrar gibi diğer vücut sıvılarında da bulunabilir. PSA pozitifliğinden hareketle cinsel birlikteliğin gerçekleşip gerçekleşmediğinin söylenemez.