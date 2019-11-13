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Yine yeniden Kaplan

Son 5 maçında 1 puan alan sarı-lacivertliler, teknik direktör ’le sözleşmesini feshetti. Başkent ekibi, geçen sezon takımı ’de tutan ile anlaştı

Vuslat AY Ankara Başkent
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Yine yeniden Kaplan
Süper Lig'in 11. haftasında Ankaragücü kulübü ikinci hocasının da görevine son verdi. Son olarak Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçtan eli boş dönen Başkent ekibinde teknik ekipte değişikliğe gidiliyor. Sarı-lacivertli ekiple çıktığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Metin Diyadin eski başkan Mehmet Yiğiner döneminde ligin 4. haftasında gelmişti. Takım ilk 3 hafta teknik direktör Aykan Atik ve sportif direktör Adnan Erkan yönetiminde sahaya çıktı.

KAPLAN ANKARA'DAN ÇIKMIYOR
Başkan Fatih Mert önceki gün, "Karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik. Yeni teknik direktör konusunda en kısa sürede karar vereceğiz" dedi. Başkan dediğini yaptı ve dün saatler 13.00'ü gösterirken, yeni hocayı açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Kendilerine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olsun diliyoruz" denildi. Geçen sezon devre arası sarılacivertli takımın başına geçen 52 yaşındaki Kaplan, Ankaragücü'nün kümede kalmasına katkı sağlamıştı. Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

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Yine yeniden Kaplan
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