Yine yeniden Kaplan

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 11. haftasında Ankaragücü kulübü ikinci hocasının da görevine son verdi. Son olarak Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçtan eli boş dönen Başkent ekibinde teknik ekipte değişikliğe gidiliyor.Takım ilk 3 hafta teknik direktör Aykan Atik ve sportif direktör Adnan Erkan yönetiminde sahaya çıktı.Başkan Fatih Mert önceki gün,dedi. Başkan dediğini yaptı ve dün saatler13.00'ü gösterirken,yenihocayı açıkladı.Kulüptenyapılan açıklamada,denildi.Geçen sezon devre arası sarılacivertlitakımın başına geçen 52yaşındaki Kaplan, Ankaragücü'nünkümede kalmasına katkı sağlamıştı. Kaplan,bu sezon ise ilk 9 haftada diğer Başkenttemsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.