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kadın balkondan atladı

Çankaya’da sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangında 2’si çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi. Kısa sürede büyüyen yangında , binanın kot kısmındaki balkondan atlayarak kurtuldu

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Alevler arasında kalan kadın balkondan atladı
Çankaya Balgat Ziya Bey Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın zemin katının altında bulunan dairede önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada uykuda olan ev sahibi Necla Erdal ile kızı ve iki torunu, yoğun dumandan etkilenerek uyandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, apartmanda oturan diğer vatandaşlar polis ekiplerince tahliye edildi.

BALKONDAN ATLAYARAK KURTULDU
Kısa sürede büyüyen yangında alevler arasında kalan Necla Erdal, binanın kot kısmındaki balkondan atlayarak kurtuldu. Kızı Ayşe Karabulut ile torunları Mirza Mustafa ve Miray da içeriye giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen üst kattaki dairede oturan yatalak hasta Fatma Terzi de sağlık ekiplerince sedye yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Alevler arasında kalan kadın balkondan atladı
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