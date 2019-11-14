Avrupa Curling Şampiyonası başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

İSVEÇ'TE cumartesi günü start alacak şampiyonada Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda beşer sporcu temsil edecek. Avrupa Curling Şampiyonası, 16-23 Kasım tarihlerinde İsveç'te yapılacak. Helsingborg kentindeki şampiyonaya 18 ülke katılacak. Türk Kadın Milli Takımı grubunda Belarus, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya ve Slovakya ile mücadele ederken, Erkek Milli Takımı da grubunda Polonya, Litvanya, Letonya, İsrail, Fransa, Belarus ve Avusturya ile karşılaşacak. Erkek Milli Takımı grubundaki ilk maçta Litvanya karşısına çıkarken, kadınlar da Polonya ile mücadele edecek.Kadın Milli Takımı: Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Mihriban Polat, Semiha Konuksever ve Özlem Polat Erkek Milli Takımı: Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Zeki Uçan, Enes Çağlayan ve Orhun Yüce