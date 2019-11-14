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sezonu ’da kapatacak

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Can Öncü sezonu İspanya’da kapatacak
MOTO3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son ayağı yarın Ricardo Tormo Pisti'nde başlıyor. Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son ayağında İspanya'da mücadele edecek. Şampiyonada sezonun son ayak yarışı, 15-17 Kasım tarihlerinde İspanya'nın Valencia kentinde yapılacak. RED Bull KTM Ajo Takımı'nın Türk sporcusu, 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, pazar günü saat 13.00'te 23 turdan oluşan kapanış yarışına katılacak. Can Öncü yarın serbest antrenmanlara katıldıktan sonra cumartesi günü de sıralama turunda yer alacak.
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Can Öncü sezonu İspanya’da kapatacak
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