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Kayıp adam ölü bulundu

’da kendisinden 1 gündür haber alınamayan (49), boş bir arazide bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Kayıp adam ölü bulundu
OLAY, Kızılöz Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortaya çıktı. Boş bir arazide yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bıçak darbeleriyle öldürüldüğünü tesbit etti. Yapılan araştırmada ise ölen kişinin ailesi tarafından bir gün önce polise kayıp başvurusu yapılan Bekir Aydoğan olduğu saptandı. Bekir Aydoğan'ın Çubuk'ta emlak ve inşaat işiyle uğraştığı öğrenildi. Aydoğan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Aydoğan'ın kesin ölüm sonucu yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Cinayetle ilgili polis soruşturma başlattı.
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Kayıp adam ölü bulundu
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