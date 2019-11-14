Keçiören Belediyesi’nden bir çocuk oyunu daha

BUGÜN NELER OLDU

ÇOCUKLARA yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek bakış açılarını zenginleştiren Keçiören Belediyesi, "Keloğlan ile Aliş" oyununun yanı sıra "Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları" oyunuyla da çocukları eğlence ve bilinçlenmeye davet ediyor. Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneye konulan 6 -10 yaş grubuna hitap eden "Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları" oyunu her Perşembe Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 11.00 ve 14.00 saatlerinde çocuklarla buluşuyor. Ağlayarak istediklerini yaptırmaya çalışan bir kız çocuğunun hikâyesinin anlatıldığı oyunda ayrıca çevrenin korunmasına yönelik de mesajlar veriliyor. Ücretsiz olarak sezon boyunca sahnelenecek oyunun Yönetmenliğini Sedat Aslan senaristliğini ise Serpil Altınok üsteniyor. Bilgisayar ve internet bağımlılığının tehlikelerine vurgu yapan her Cumartesi - Pazar Saat 12.30'da çocuklarla buluşan "Keloğlan ile Aliş" oyununu ise şu ana kadar 3 bin 500 çocuk izledi.