Potadaki bu final Ankara’ya yakışır

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ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç hedeflerle ilgili açıklamalar yaptı. Basketbol takımının gençlerden ve ismi duyulmamış yabancılardan oluştuğunu belirten Kıraç,diye konuştu.Takımlarının yeni baştan oluşturulmasına rağmen ligde ve Avrupa'da başarılı sonuçlar aldığının hatırlatılması üzerine Yusuf Kıraç, şunları ifade etti: "Ligdeki hedefimiz açıkça söylemek gerekirse play off... Geçen seneki başarının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bu bir bütçe meselesi. Mesafe mesafe bunu kat etmeyi istiyoruz.Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, ekiplerinin başta bir tecrübe eksikliği yaşadığını dile getirerek,şeklinde görüşlerini paylaştı. Şampiyonlar Ligi'ni düzenleyen FIBA Başkanı ile aralarında geçen bir konuşmayı da aktaran Kıraç, "Kendisi bizim Dinamo Sassari ile oynadığımız maçı izledi. İtalya ekibi favori olarak gözüküyordu. Buradaki ambiyansı gördükten sonra bizeyorumunu yaptı. Böyle görkemli bir final maçını Ankara seyircisine getirebilirsek, onlara izletebilirsek çok güzel olur" diyerek sözlerini tamamladı.