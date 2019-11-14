Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kucak açıyor

BUGÜN NELER OLDU

SINCAN Belediyesi çalışanları, ihtiyaç sahiplerine 2 öğün sıcak yemeği evlerine kadar bizzat ulaştırıyor. Bu hizmetten 160 aile yani 550 kişi faydalanıyor. Sincan Kapalı Cezaevinde görev yapan 250 asker ve polis de hazırlanan bu yemeklerden yiyor.Sincan Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri de unutmadı. Ailesinden uzakta öğrenci yurtlarında kalan 230 ihtiyaç sahibi öğrenci yemek hizmetinden faydalanma fırsatı buluyor. İşte diğer yardımlar:Belediye hizmetlerinden en çok sevileni ücretsiz çorba dağıtımı.Sosyal destek kartı.Glütensiz ürünler, ilçedeki marketlerde satılmaya başlandı.Sosyal destek kartı aracılığıyla 70 çölyak hastasına yardım yapılıyor.Engelli vatandaşların yolda kalmaması için akülü arabaların, akü değişimi ve tamiri ücretsiz yapılıyor. Egelli rampaları da kuruluyor.Yakacak odun yardımı.Türkiye'nin dört bir tarafına ücretsiz cenaze nakil hizmeti.Ölen kişinin yakınlarına Ankara'nın her yerinde ücretsiz servis hizmeti veriliyor.Cenaze evine çadır kuruluyor, masa ve sandalyeler ücretsiz bir şekilde taşınıyor. Taziyeye gelenlere ikram için çay, şeker, 2 tepsi börek ve gül suyu veriliyor.