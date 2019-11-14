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Su zammı görüşmesi ertelendi

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Su zammı görüşmesi ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, ASKİ Genel Müdürlüğünce kademeli olarak hazırlanan Su ve Atık Su Tarifesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi. Belediye meclisi, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığındaki kasım ayı beşinci toplantısını gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine okul servis ücreti karşılanması kararı, Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna gönderildi. ASKİ Genel Müdürlüğünce kademeli olarak hazırlanan su ve atık su tarifesine yönelik Meclis kararının ileri tarihte görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.
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Su zammı görüşmesi ertelendi
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