6 ayda ihtiyaç sahibi 717 vatandaşa el uzandı

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KIZILCAHAMAMBelediyesi yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken yaşlılara ve engelli vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Kızılcahamam Belediyesi Ak Masa Birimi 6 ayda 95 evin temizliğini sağladı. 6 ayda Ankara'da 311 kişi hastaneye götürüldü. 6 ayda 311 Kişiye hasta bezi verildi. Ayrıca merkezde bulunan camilerimiz haftalık olarak temizleniyor. Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik anlayışımız gereği yardım uzatmaktayız. Belediye olarak bütün vatandaşlarımızın yanındayız. Belediyemiz her zaman vatandaşlarımızın yanında. İhtiyaç sahibi vatandaşları mağdur etmeden, en önemlisi bir elin verdiğini diğer el görmeden hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve yalnız hissetmemeleri bizim için yeterlidir" diye konuştu.