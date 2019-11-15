Ankara Kulübü Kırgızistan’da folklar yarışması düzenledi

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA kültürünün ve Seymenlik geleneğinin yaşatılmasına öncülük eden Ankara Kulübü Derneği ile Kırgız kültürünün yurtdışında tanıtılmasına öncülük eden sivil toplum örgütlerinin başında gelen Taktyr Mezgil Jashoo Vakfı, Bişkek'te Orta Asya ülkelerini kapsayan 2. Uluslararası Güz Yankıları Festivali düzenlendi.Festival kapsamında düzenlenen dans ve müzik yarışmasına Karakalpakistan, Kazakistan, Altay Cumhuriyeti, Çin, Kırgızistan gibi pek çok ülkeden 50'nin üzerinde müzik ve dans grupları katılım sağladı. Birbirinden yetenekli gruplar ve solistler bu yarışmada güçlerini sınama imkânı buldu. Yoğun ilgi gören festivale Kırgızistan içinden 300'den fazla yarışmacı katıldı. Kırgızistan dışından ise 6 ülkeden yarışmacılar bu festivale renk kattı. Ankara Kulübü adına yarışmaya katılan Ankaralı Seymenlerden Hüseyin Ateş ve Ahmet Özdemir, festivalde müzik kategorisinde ikinci olup performanslarıyla büyük beğeni topladılar. Büyük bir coşku ve dayanışma içinde geçen yarışmanın her yıl düzenlenmesi ve yarışma vesilesiyle kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine karar verildi.