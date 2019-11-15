Bağımlılığa okulda müdahale edildi

BUGÜN NELER OLDU

SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınşık ve SABAH gazetesi köşe yazarı Yavuz Donat, Yeşilay'ı ziyaret etti. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılıkla mücadele programlarının detayını anlattı. Öztürk, Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM)'nın 13-18 yaş grubundaki öğrencilere yönelik bir kısa müdahale programı olarak hazırlandığını söyledi. Öztürk, "Sigara kullanan öğrencilerin yüzde 17,3'ü tütünü yoğun alkol kullandığını söyleyen öğrencilerin yüzde 40'ı alkolü tamamen bıraktı" dedi.