Başkan liselilerle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

İLÇE Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Okul Müdürü Osman Turgut ile birlikte konferans salonunda öğrencilerle bir araya glen Başkan Altınok okul girişinde kalabalık bir öğrenci topluluğu tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılandı. Program öncesi öğretmenler odasını ziyaret eden Altınok, "Bir talebiniz var mı? diye sorarak "Belediyemiz sizlerin emrinde" ifadesini kullandı. "Efsane Başkan hoş geldin" tezahüratıyla salona giren Altınok, tecrübelerini anlatarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Ben Keçiören çocuğuyum. Peş peşe 3 dönem belediye başkanlığı yaptım, seçildiğimde 30 yaşında ve Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasındaydım ve aday olduğum partinin oyu 6 bin 800'dü benimle oyu 69 bin 220'ye çıktı, demem o ki inanırsanız başarırsınız. Özgüveniniz yüksek olduğunda ve hedefler koyduğunuzda başaramayacağınız şey yok, ilerde sizler Cumhurbaşkanı, Bakan, milletvekili, öğretmen, doktor, mühendis olacak, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaksınız. Hedefleriniz yüksek olsun."Altınok, "Samimi, dürüst olun, en büyük zenginlik dürüstlüktür, çok okuyun, üretin, ölçünüz iyilik ve iyiler olsun, hedefler koyun, hayallerinizi yüksek tutun. Milletler, medeniyetler ve dinler tarihini öğrenin. Günde bir saatinizi okumaya ayırın. Kendinizi uyuşturucu illetinden koruyun. Emniyetle iş birliği yaparak bu illeti kazıyacağız" dedi