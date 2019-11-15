G.Birliği ‘Hayırlı olsun’ dedi

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GENÇLERBIRLIĞI'NIN kulüp başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü Kulübünde başkanlığa seçilen Fatih Mert'i ziyaret etti. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, geçen hafta başkanlığa seçilen Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Cavcav, Mert'e sarı-lacivert çiçek takdim etti. Cavcav ayrıca, iki dost kulübün zor süreçleri atlatıp bir an önce ligde layık olduğu yerlere geleceğine inandığını söyledi. Sarı-lacivertli kulübün 31 Ekim Perşembe günü yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Fatih Mert de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara'nın iki güzide kulübünün her zaman ligde en iyi yerleri hak ettiğini aktardı. MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği kulüplerinin başkan ve yöneticileri, ziyaretin ardından fotoğraf çektirdi.