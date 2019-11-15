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Kan sürekli ihtiyaçtır

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Kan sürekli ihtiyaçtır
KEÇIÖREN Belediyesi, Türk Kızılayı ile ortaklaşa bir kan bağışı kampanyası düzenledi. Belediyenin hizmet binası içerisinde kurulan kan bağışı standına, Keçiörenli vatandaşların yanı sıra belediye görevlileri de büyük ilgi gösterdi. Gün boyu süren kan bağışı etkinliğinde her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulduğu ve her bir kan bağışının da 1 kişinin hayatını kurtardığı bilgisi paylaşıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu insanlara aşılamak istediklerini söyledi. Başkan Altınok, kan bağışı gibi sosyal bir sorumluluğun sürekli olması gerektiğini belirtti.
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