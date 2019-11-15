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Kısa tatil öğrencide motivasyon sağlar

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Kısa tatil öğrencide motivasyon sağlar
NESIBE Aydın Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörlüğü, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında ilk kez uygulanacak ara tatil için veli ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar, okulların açıldığı dönemden bu yana sosyal, duygusal ve akademik alanlarda belirli bir donanıma ulaşan öğrencilerin sömestre kadar ihtiyaç duyduğu motivasyonu bu tatil ile sağlayacağını belirten uzmanlar, verilen kısa aranın öğrencilerin okula dönüşlerinde öğrenme heyecanı ile gelmelerine imkân sunacağını ifade ettiler.
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Kısa tatil öğrencide motivasyon sağlar
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