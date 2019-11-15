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’nun ilk oyunu: 77. Şube

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Laboratuvar Tiyatrosu’nun ilk oyunu: 77. Şube
BILKENT Üniversitesi Tiyatro Bölümü bünyesinde kurulan Bilkent Uluslararası Laboratuvar Tiyatrosu (BİLT), 77. Şube isimli kara komedi oyunuyla ilk kez seyirci karşısına çıktı. BİLT, çağdaş Türk tiyatro yazarlarının yeni oyunlarını desteklemeyi ve sahnelemeyi hedefliyor. BİLT'in ana kadrosunu Bilkent Üniversitesi Çocuklar İçin Tiyatro Programı'nda eğitmenlik görevi de yapan Bilkent Tiyatro Bölümü mezunları oluşturuyor. Topluluğun ilk oyunu olan 77. Şube'yi Bilkent 2017 mezunu Barkın Kenan yazıp yönetti. Oyuncular, Efe Çetinel, Elif Çetinel, Koray Alper, Pelin Şahin, Ahmet Burak Bacınoğlu, Barkın Kenan ve Diyar Güldoğan'dan oluşuyor. Oyunda set tasarımı Özlem Gezgin, özgün müzik ve efektler Mert Moralı, video prodüksiyon Berkay Özdemir, seslendirme Serdar Kayaokay ve ışık tasarımı Yılmaz Ertekin tarafından gerçekleştirildi.
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Laboratuvar Tiyatrosu’nun ilk oyunu: 77. Şube
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