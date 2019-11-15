Mansur’un şeffaflığı bu kadarmış

BUGÜN NELER OLDU

Mansur Yavaş ve propaganda ekibi 31 Mart yerel seçimlerinden önce sürekli olarak şeffaf yönetim vurgusu yaptı. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturduktan sonra meclis oturumları internet üzerinden yayınlamaya başladı. Büyükşehir'in resmi internet hesaplarından Belediye Meclisi'nin oturumları canlı olarak Facebook, Youtube, Instagram ve Twitter hesaplarından yayınlanmaya başlamıştı. Bu uygulama 7 ay boyunda devam etti. Hatta isteyen aynı kanallardan geriye dönük olarak toplantıları sesli ve görüntülü olarak izleyebildi.Ancak kasım ayına gelindiğinde meclis toplantıları yayınlanmaz oldu. Sadece Mansur Yavaş'ın yönettiği Kasım ayının birinci oturumu canlı olarak verildi. Ancak canlı yayın kasım ayının ikinci oturumundan itibaren duvara tosladı. İkincisinden sonra oturumlar yayınlanmaz oldu. Hatta 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için düzenlenen özel oturum dahi canlı verilmedi. Belediye yetkilileri yayının kesilme nedenini teknik yetersizliğe bağladı. İhalelerin de canlı yayınladığını vurgulayan yetkililer, "Teknik alt yapımız ve çalışanlarımız yoğunluktan yetersiz kaldı. Bazı oturumları yayınlayamadık. Bazıları yayınlanacak bazılarını yayınlanmayacaktı. Bu ay görüşmeler bütçe nedeniyle 20 gün sürecek. Son bir haftayı yayınlayacağız" diye bilgi verdi.