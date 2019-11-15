Organ bağışına sanat desteği

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Organ bağışı konusunda uluslararası alanda toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla iki yılda bir düzenlenen yarışmada dereceye giren eserler, Astellas İlaç Türkiye'nin katkılarıyla İstanbul'da gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu. Toplam 36 ülkeden bin 391 eserin katıldığı yarışmada, ilk üçe giren eserler ve mansiyon kazanan beş eser ödüllendirildi.Birincilik ödülünün sahibi Tayvan'dan Chai Hsiang Lee olurken, ikincilik ödülünü Ukrayna'dan Mykola Kovalenko, üçüncülük ödülünü ise Türkiye'den Mehmet Işık aldı. Alanında popüler grafik-tasarım sanatçıları ile akademisyenlerden oluşan uluslararası jüri tarafından seçilen 100 eser, 15 Kasım tarihine kadar Galeri Feriye'de sergilenecek. İlk 100 eser, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanında da sergilenmeye devam edecek. Törene Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, Astellas İlaç Türkiye Pazarlama Direktörü Ayçın Oğuz, jüri üyeleri, eser sahipleri ve davetliler katıldı.Dr. Eyüp Kahveci, "Organ nakli yapmak için daha fazla organ bağışına ihtiyacımız var. Bu noktada kamu farkındalığını yükseltmemiz gerekiyor. ABD'nin ve Avrupa'daki ülkelerin bağış oranlarına baktığımızda ülkemiz bunların gerisinde. Güncel rakamlarla Türkiye'de, 30 bin civarında insanımız organ ve doku nakli için beklemekte. Buna karşılık ölen insanların organlarıyla hayata döndürülen insan sayısı oldukça sınırlı. Ekim ayı itibariyle ülkemizde, 7 binin üzerinde organ ve doku nakli gerçekleştirildi. Bunların sadece yüzde 15'lik kısmı kadavradan bağışla yapıldı. Kalan diğer kısım tamamen canlı vericilerden alınarak yapıldı. Özellikle ölen insanların organlarından bağış oranlarını arttırmamız lazım" diye konuştu.YARIŞMADA üçüncü olan Mehmet Işık ise "Derece aldığım için çok mutluyum, uluslararası düzeyde bir yarışmaydı. Katılımın yoğun olduğu yarışmada derece almak bana ekstra mutluluk verdi. Afişimde belirttiğim gibi organ bağışı bumerang gibidir. Her bağış yeni bir hayat olarak geri döner. Herkesi bu farkındalığa ortak olmaya davet ediyorum" dedi.