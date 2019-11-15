Pursaklar zabıtası fırsatçılara göz açtırmıyor

BUGÜN NELER OLDU

PURSAKLAR Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde yaptığı fiyat, son kullanma tarihi ve tazelik denetimleriyle fırsatçılara göz açtırmıyor. Zabıta ekipleri başta gıda üreticileri ve satıcıları olmak üzere her alanda denetimlerini sürdürüyor. Sayıları artan dilencilere operasyon yapan ekipler, belediyenin almış olduğu kararlara uymayanlar hakkında da yasal işlem yapıyor. Vatandaşların en çok alışveriş yaptıkları market, kasap ve fırın ile halk pazarlarında da denetimlerini sıklaştırırken vatandaşlardan gelen şikâyetlerde anında değerlendiriliyor. Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri ayrıca işyerlerinde ruhsat, fiyat etiketi ve satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini de kontrol ediyor. Hijyenik olmayan ortamda satış yapan ve eksikleri bulunan işletme sahiplerine eksiklerin giderilmesi için ek süre verildiği ve sürenin bitiminde işletmelerin tekrar denetime tabi tutulacağı belirtiliyor. Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada tüketici haklarının korunması, ilçe esnafının herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve vatandaşlara en kaliteli hizmetin sunulması adına rutin kontrollere devam edileceği belirtildi.