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Ankaralı sanatçı ’tan ’da sergi

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Ankaralı sanatçı Erhan Us’tan Roma’da sergi
AFSAD üyesi Erhan Us, "Curriculum Segreto (Gizli Müfredat)" isimli enstalasyon (yerleştirme sanatı) sergisini, Roma'da açtı. Us, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tokyo, Selanik ve Varna'nın ardından sergi açtığı kentlere İtalya'nın başkentini de ekledi. Us, toplumların dayattığı başarı anlayışı, göreli üstünlük kavramı ve vizyon sınırlamalarını eleştirdiği kişisel sergisinde, bazıları ilk kez olmak üzere toplamda 7 eserini, Romalı sanatseverlerin beğenisine sundu. Us, "Roma farklı gerekçelerle çok sık ziyaret ettiğim, fotoğraf çalışmalarımda da bana eşsiz katkı sunan bir yer" dedi.
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Ankaralı sanatçı Erhan Us’tan Roma’da sergi
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