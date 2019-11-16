Ankaralı sanatçı Erhan Us’tan Roma’da sergi

AFSAD
üyesi Erhan Us,
"Curriculum Segreto
(Gizli Müfredat)"
isimli enstalasyon
(yerleştirme sanatı)
sergisini, Roma'da
açtı. Us, Ankara,
Gaziantep, İstanbul,
Tokyo, Selanik ve
Varna'nın ardından
sergi açtığı kentlere
İtalya'nın başkentini
de ekledi. Us, toplumların
dayattığı başarı anlayışı,
göreli üstünlük kavramı
ve vizyon sınırlamalarını
eleştirdiği kişisel sergisinde,
bazıları ilk kez olmak
üzere toplamda 7 eserini,
Romalı sanatseverlerin
beğenisine sundu. Us,
"Roma farklı gerekçelerle
çok sık ziyaret ettiğim,
fotoğraf çalışmalarımda da
bana eşsiz katkı sunan bir
yer" dedi.