En civan Seğmen

Seymen oyunlarına katılan Emre Civan, Seymen kıyafetini giyerek, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. Yılı kapsamında düzenlenecek kutlama töreninde kortejde arkadaşlarıyla birlikte yer alacak. Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şubesi, yeni seğmen yetiştirmek amacıyla anlaşma sağlanan okullarda verdiği eğitimde Seymen olarak yetiştirdiği öğrencilerden biri de Erdoğan Şahinoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi otizm tanılı Emre Civan Toy.



BENİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, Çankaya - Erdoğan Şahinoğlu İlkokulu öğrencilerine seğmen ve bacıeren eğitimi verdiklerini belirterek, "Seğmen eğitimi alan öğrencilerimiz arasında otizmli Emre Civan Toy da var. Emre başarılı bir öğrenci. Yakın zamanda seğmen kıyafeti de giyecek. İnşallah bu yıl Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı kapsamında düzenlenecek kutlama töreninde kortejde arkadaşlarıyla birlikte yer alacak" dedi.

SPOR EĞİTİMİ DE ALIYOR

Emre'nin annesi Özge Toy'un anlattığına göre Emre 8 yıldır yoğun eğitim alıyor. Akademik eğitiminin yanı sıra aldığı müzik ve spor eğitimleri ile de günlük yaşam becerileri ve sosyal iletişim anlamında ciddi bir ilerleme kat etti. Son 3 yıldır kaynaştırma öğrencisi olarak gölge öğretmen desteği ile özel gereksinimli çocukların eğitimi konusunda son derece hassas ve destekleyici bir okulda çok olumlu bir eğitim süreci yaşadı. Okuldaki hiçbir etkinlikte ayrı tutulmadı, ilgisi ve dikkati yeterli olduğu ölçüde hepsine katıldı.

GELİŞME GÖSTERİYOR

EMRE'NIN seğmen eğitimi alması anne ve babasını da çok mutlu ediyor. Özge Toy şunları söyledi: "Bu tür sosyal aktiviteler onun sosyal gelişimine gözle görülür katkı sağlıyor. İlerleyen zaman içerisinde iletişim becerilerinin çok daha gelişeceğine inanıyorum. Her geçen gün zihinsel ve bedensel anlamda gelişme kat ediyor. Arkadaşları ile sosyalleştikçe daha heyecanlı, daha mutlu olduğunu hissediyorum. Bedensel ve çevresel farkındalığının artacağına inanıyorum. Otizmli bireylerin en önemli ihtiyacı kabullenilme ve içinde bulundukları sosyal grup ile bütünleşmelerini sağlayacak desteklerdir. Kimseyi ayrıştırmadan her bireyin hak ettiği yaşam kalitesinde yaşamasının desteklendiği bir toplum olmamızı dilerim."