Geleneksel Açık Arttırma Heyecanı başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

YÖNETIMve Kiralaması Mallexpert tarafından yapılan Anatolium Ankara AVM Geleneksel olarak düzenlediği açık arttırma etkinliğini yeniden ziyaretçileriyle buluşturuyor. 16-23 Kasım'da 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, fişlerini kaydettirme sonrası Danışma bankosundan verilen A paralarını biriktirip 23 Kasım saat 16:00'da moderatör eşliğinde yapılan etkinlikte, A paralarını açık artırma usulüyle hediyeye dönüştürecekler. Küçükten büyüğe yüzlerce çeşit hediyenin bulunduğu kampanyada, ziyaretçiler A paralarına göre mutlaka bir hediye kazanacak. Her yıl ziyaretçiler tarafından oldukça yoğun ilgi ile karşılanan kampanya, adeta müzayede havasında geçerken, kıyasıya çekişme ve eğlencenin yanı sıra ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.