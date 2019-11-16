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Dermatoloji Derneği çatısında çalışmalarını yürüten Veneroloji Çalışma Grubunca başta rahim ağzı kanserleri olmak üzere birçok kanser türüne yol açan ve cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virüsüne (HPV) dikkati çekmek ve aşılama konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Her Yönüyle HPV" çalıştayı Ankara'da düzenlendi. Çalıştaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, HPV'nin Anogenital bölgede yaptığı siğillerin dışında, başta rahim ağzı kanserleri olmak üzere vulva, vajina, penis, anal kanserler ve baş boyun kanserlerine de yol açabilen cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğunu söyledi.Çalıkoğlu, "HPV'nin 200'den fazla türü var ve anogenital bölgede hastalık ve kanser yapabildiğini biliyoruz" dedi. Prof. Dr. Kenan Aydoğan HPV korunmasında HPV aşılamasıdı önemini anlattı.