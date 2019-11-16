Kırmızı kara mağaza’sı taraftarın hizmetinde

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kulüp ürünlerinin satışa sunulacağı "Kırmızı Kara Mağaza"sı hizmete girecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki mağazanın açılışı, bugün saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Mağazanın açılışına kulüp başkanı Murat Cavcav ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular katılacak. Taraftara açık olacak açılışta reklam filminde futbolculardan Daniel Candeias ve Fabricio Baiano da aileleriyle birlikte yer aldı. Candeias'ın oğlu Afonso ve Baiano'nun oğlu Bento çekimlerin yıldızı olurken, Daniel'in eşi Liliana ile Fabricio'nun eşi Natalia da çekimlere katıldı.