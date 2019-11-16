Sincan’da öğrenciler coşacak

BUGÜN NELER OLDU

Tiyatro ve kukla gösterilerinden animasyonlara kadar birbirinden renkli etkinliklerle öğrenciler tatilin tadını doyasıya çıkaracak. Sincan Belediyesi ara tatilde öğrencilere tiyatro ve sinema keyfi yaşatacak. Kültür alanında yaptığı çalışmalarla toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Sincan Belediyesi, bir kez daha öğrenciler için ara tatil şenliği düzenliyor. 15-24 Kasım tarihleri arasında başlayacak etkinliklerle öğrenciler tatili, şölen havasında geçirecek. Tüm bu etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Öğrenciler Lale Konferans ve Tiyatro Salonunda gösterileri izleme fırsatı bulacak.