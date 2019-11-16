Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sincan’da öğrenciler coşacak

Sincan’da öğrenciler coşacak

ara tatilde öğrencilerin yüzünü güldürecek. ve Sosyal İşler Müdürlüğü 15 ile 24 arasında tatil şenliği düzenledi

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Sincan’da öğrenciler coşacak
SINCAN'DA Tiyatro ve kukla gösterilerinden animasyonlara kadar birbirinden renkli etkinliklerle öğrenciler tatilin tadını doyasıya çıkaracak. Sincan Belediyesi ara tatilde öğrencilere tiyatro ve sinema keyfi yaşatacak. Kültür alanında yaptığı çalışmalarla toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Sincan Belediyesi, bir kez daha öğrenciler için ara tatil şenliği düzenliyor. 15-24 Kasım tarihleri arasında başlayacak etkinliklerle öğrenciler tatili, şölen havasında geçirecek. Tüm bu etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Öğrenciler Lale Konferans ve Tiyatro Salonunda gösterileri izleme fırsatı bulacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sincan’da öğrenciler coşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN