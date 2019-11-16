UMKE’den gerçeğini aratmayan tatbikat

BUGÜN NELER OLDU

İl Sağlık Müdürlüğü'nce Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin katılımı ile düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Hurda Fabrikası Müdürlüğü'ndeki açık alanda 9. bölge UMKE eğitim tatbikatı yapıldı. Tatbikata Ankara, Kırşehir, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kastamonu illerinden 150 UMKE gönüllüsü katıldı. Hurda deposundaki açık alanda gerçeği aratmayan tatbikatta senaryo gereği hazırlanan enkaz, trafik kazası, patlama, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, ve Nükleer) olaylarında temel yaşam desteği, triaj, hasta taşıma teknikleri, hava yolu ve açma teknikleri, crush sendromu, multiple travmalı hastaya yaklaşım, afet psikolojisi gibi konular teorik ve pratik olarak anlatıldı. Tatbikata AFAD, İtfaiye, Emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri de destek verdi.