Uzmanından şeker uyarısı

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verilere göre Türkiye'de yaklaşık 7 buçuk milyon şeker hastası bulunuyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Emral, şeker hastalığının oldukça sinsi bir hastalık olduğunu belirterek önlem alınmazsa hastalarda körlüğe, hatta bazı uzuvların kesilmesine kadar gidebilecek sorunlar doğurabileceğini söyledi. Prof. Dr. Emral, şeker hastalığının tüm dünyada sıklığı hızla artan, oluşturduğu metabolik sorunlar nedeniyle de hayat kalitesini bozan ve hayatı kısaltan kronik bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, dünyada 450 milyonun üzerinde insanın şeker hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi. Son verilere göre Türkiye'de de yaklaşık 7-7.5 milyon şeker hastası bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Emral, "Şeker hastalığı yalnız kandaki şeker düzeyinin yüksekliğine neden olmaz"dedi.