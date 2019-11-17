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4. Uluslararası ve ’nda Sağlık Turizmi tanıtımı

Giriş Tarihi: 17.11.2019
4. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Sağlık Turizmi tanıtımı
İL SAĞLIK Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip 8 sağlık tesisi, 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında, Ankara Ticaret Odası'nda gerçekleşen, 4. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. Tanıtıma Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Ankara İl Kültür Müdürü Kamil Özer, Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Ramazan Kocaaslan, Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Eyüp Sarı ile Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mustafa Alimoğulları kurulan standı ziyaret etti.
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4. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Sağlık Turizmi tanıtımı
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