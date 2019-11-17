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’da Beauty& Fashion Day rüzgârı

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Ankara’da Beauty& Fashion Day rüzgârı
SAĞLIK, moda ve güzelliğin bir araya geldiği Beauty&Fashion Day, Ankara iş ve cemiyet hayatını yoğun bir katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin moderötörlüğünü Burak Hakkı ve Sera Tokdemir yaptı. Sağlık, moda ve güzelliğin bir araya geldiği Beauty&Fashion Day, çok yoğun bir katılımla Hilton Ankara Oteli'nde gerçekleşti. Sağlık Sponsorluğunu Dr. Buğra Buyrukçu Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Kozmetik Sponsorluğunu Yves Rocher'nin üstlendiği organizasyon, aralarında Gülennur Aydın, Ruşa Acar, Nafiye Bahir, Aysun Kaba, Ela Gürbüz, Süheyda Buyrukçu, Gözde Öztürk ve Ela Gürbüz'ün de olduğu Ankara iş, cemiyet ve sağlık dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Etkinliğe, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Özer, Diş Hekimi Prof. Dr. Ersan Ersoy, Göz Hastalıkları Uzmanı Oküloplastik Cerrah Doç. Dr. Altuğ Çetinkaya ve Avukat Helin Menteşe sunumlarıyla katıldı. Beauty&Fashion Day'de ayrıca Ertan Kayıtken, Nur Karaata, GOBİ Mongolian Cashmere ve Öznur Güner'in tasarımlarının yer aldığı defileler gerçekleştirildi. Defile sonunda, geliri Türk Eğitim Derneği'ne aktarılmak üzere bir de açık artırma yapıldı.

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