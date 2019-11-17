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Başkentte asayiş uygulaması

Giriş Tarihi: 17.11.2019
ULUS hali ve çevresinde yapılan asayiş uygulamasında 782 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, çeşitli usulsüzlükler tespit edilen iş yerlerine de para cezası kesildi. Ankara'da, suçluların yakalanması, kaçak tütün satan ve çevreye rahatsızlık veren seyyar satıcılara yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya, polis birimlerinin yanı sıra tarım ve zabıta ekipleri de katıldı. Ekipler, tütün satan 6 iş yerinin ruhsatlarının "kuruyemiş satışı" olarak verildiğini belirleyerek, ruhsat dışı işlemden tutanak tuttu, 3 tütün dükkanına da kıyılmış tütün satışından dolayı 1566 lira cezai işlem uyguladı.
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Başkentte asayiş uygulaması
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